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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 3.6 г SOS-recovery - Дніпро (Дніпропетровськ) (797930) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
44,47
Економія: -4,04 грн
40,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
44,76
Економія: -7,11 грн
37,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
44,12
Економія: -5,97 грн
38,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
43,98
Економія: -3,72 грн
40,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
43,79
Економія: -4,29 грн
39,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (2)
45,09
Економія: -4,83 грн
40,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (1)
43,94
Економія: -3,89 грн
40,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
45,83
Економія: -8,03 грн
37,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (2)
48,16
Економія: -6,52 грн
41,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
54,88
Економія: -9,59 грн
45,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (2)
45,80
Економія: -4,11 грн
41,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (3)
42,92
Економія: -4,49 грн
38,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (1)
43,22
Економія: -4,81 грн
38,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (2)
49,58
Економія: -7,86 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (1)
50,36
Економія: -8,64 грн
41,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
44,46
Економія: -5,80 грн
38,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
43,67
Економія: -4,33 грн
39,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
42,14
Економія: -4,42 грн
37,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (2)
44,94
Економія: -5,44 грн
39,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
Всього: упаковка (2)
43,31
Економія: -4,54 грн
38,77 грн