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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 3.6 г Hyaluronic - Запоріжжя (797929) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (2)
50,88
Економія: -9,16 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (1)
48,89
Економія: -4,44 грн
44,45 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (2)
48,10
Економія: -6,71 грн
41,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
48,77
Економія: -6,82 грн
41,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (1)
43,96
Економія: -6,14 грн
37,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
43,76
Економія: -3,50 грн
40,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
43,66
Економія: -4,49 грн
39,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
43,72
Економія: -6,28 грн
37,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (1)
47,95
Економія: -6,56 грн
41,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (2)
49,67
Економія: -7,95 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (2)
42,65
Економія: -4,98 грн
37,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
46,15
Економія: -4,74 грн
41,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (2)
46,60
Економія: -4,33 грн
42,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (2)
43,04
Економія: -4,63 грн
38,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (2)
50,85
Економія: -9,13 грн
41,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
43,90
Економія: -5,24 грн
38,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
44,16
Економія: -4,82 грн
39,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4-А
Всього: упаковка (2)
49,47
Економія: -5,81 грн
43,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Іллінська, 8
Всього: упаковка (1)
45,36
Економія: -3,69 грн
41,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 8
Всього: упаковка (2)
45,69
Економія: -4,01 грн
41,68 грн