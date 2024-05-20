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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 3.6 г Hyaluronic - Одеса (797929) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
53,79
Економія: -6,52 грн
47,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (1)
40,72
Економія: -4,85 грн
35,87 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (2)
50,11
Економія: -8,39 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (2)
42,67
Економія: -4,26 грн
38,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (2)
51,14
Економія: -9,42 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
45,63
Економія: -4,22 грн
41,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (2)
42,34
Економія: -4,67 грн
37,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (2)
47,18
Економія: -4,91 грн
42,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (2)
49,42
Економія: -7,70 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
44,95
Економія: -5,61 грн
39,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
44,36
Економія: -5,70 грн
38,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (1)
49,27
Економія: -4,82 грн
44,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (1)
48,27
Економія: -6,88 грн
41,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
43,53
Економія: -6,09 грн
37,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
43,57
Економія: -4,40 грн
39,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
48,84
Економія: -6,89 грн
41,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (1)
43,60
Економія: -5,78 грн
37,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (2)
48,39
Економія: -7,00 грн
41,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
43,49
Економія: -3,23 грн
40,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4-А
Всього: упаковка (2)
47,97
Економія: -4,31 грн
43,66 грн