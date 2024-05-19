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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 3.6 г Hyaluronic - Львів (797929) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (2)
45,30
Економія: -3,94 грн
41,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
Всього: упаковка (2)
42,13
Економія: -4,51 грн
37,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (1)
41,41
Економія: -3,91 грн
37,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
Всього: упаковка (1)
47,41
Економія: -5,69 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
Всього: упаковка (1)
46,95
Економія: -5,13 грн
41,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
46,06
Економія: -4,41 грн
41,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
Всього: упаковка (1)
46,99
Економія: -5,44 грн
41,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
43,24
Економія: -5,32 грн
37,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (2)
50,11
Економія: -8,39 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (2)
42,67
Економія: -4,26 грн
38,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (2)
47,18
Економія: -4,91 грн
42,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
45,63
Економія: -4,22 грн
41,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (2)
42,34
Економія: -4,67 грн
37,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (2)
51,14
Економія: -9,42 грн
41,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
53,79
Економія: -6,52 грн
47,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (1)
40,72
Економія: -4,85 грн
35,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
44,95
Економія: -5,61 грн
39,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
44,36
Економія: -5,70 грн
38,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4-А
Всього: упаковка (2)
47,97
Економія: -4,31 грн
43,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (2)
49,42
Економія: -7,70 грн
41,72 грн