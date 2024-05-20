Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 3.6 г Ultraprotect - Запоріжжя (797928) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (3)
50,88
Економія: -9,16 грн
41,72 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
43,68
Економія: -5,02 грн
38,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (2)
44,52
Економія: -4,09 грн
40,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
44,14
Економія: -3,71 грн
40,43 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
44,45
Економія: -6,80 грн
37,65 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
43,80
Економія: -6,15 грн
37,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
48,77
Економія: -6,82 грн
41,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (1)
43,96
Економія: -6,14 грн
37,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
43,66
Економія: -4,49 грн
39,17 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
44,58
Економія: -5,08 грн
39,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
43,72
Економія: -6,28 грн
37,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (1)
43,67
Економія: -6,02 грн
37,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
50,95
Економія: -9,23 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (2)
49,67
Економія: -7,95 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (2)
42,65
Економія: -4,98 грн
37,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
41,97
Економія: -4,35 грн
37,62 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
Всього: упаковка (1)
45,39
Економія: -3,85 грн
41,54 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (2)
42,41
Економія: -3,98 грн
38,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (1)
43,04
Економія: -4,63 грн
38,41 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (1)
49,11
Економія: -7,43 грн
41,68 грн