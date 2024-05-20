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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 3.6 г Ultraprotect - Одеса (797928) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (3)
40,74
Економія: -2,90 грн
37,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (2)
50,11
Економія: -8,39 грн
41,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (1)
51,01
Економія: -9,29 грн
41,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (1)
47,59
Економія: -5,91 грн
41,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (1)
42,67
Економія: -4,26 грн
38,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (2)
51,14
Економія: -9,42 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
41,50
Економія: -3,88 грн
37,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
Всього: упаковка (1)
44,84
Економія: -3,30 грн
41,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (2)
42,34
Економія: -4,67 грн
37,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (2)
42,93
Економія: -4,50 грн
38,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
50,19
Економія: -8,47 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (3)
49,42
Економія: -7,70 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (2)
44,95
Економія: -5,61 грн
39,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
44,36
Економія: -5,70 грн
38,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
44,55
Економія: -4,12 грн
40,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (2)
44,87
Економія: -4,44 грн
40,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
44,18
Економія: -5,52 грн
38,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
43,78
Економія: -4,28 грн
39,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (1)
43,95
Економія: -6,30 грн
37,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
43,53
Економія: -6,09 грн
37,44 грн