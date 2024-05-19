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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 3.6 г Ultraprotect - Львів (797928) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
Всього: упаковка (1)
42,13
Економія: -4,51 грн
37,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (1)
40,77
Економія: -3,26 грн
37,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 10-Б
Всього: упаковка (2)
40,01
Економія: -2,50 грн
37,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
Всього: упаковка (1)
41,46
Економія: -3,48 грн
37,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
Всього: упаковка (1)
47,41
Економія: -5,69 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (1)
41,58
Економія: -3,82 грн
37,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
Всього: упаковка (1)
43,32
Економія: -5,30 грн
38,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
Всього: упаковка (2)
42,69
Економія: -4,98 грн
37,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (2)
43,24
Економія: -5,32 грн
37,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (3)
40,09
Економія: -2,39 грн
37,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
Всього: упаковка (1)
42,96
Економія: -4,19 грн
38,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (2)
50,11
Економія: -8,39 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (3)
40,74
Економія: -2,90 грн
37,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (1)
51,01
Економія: -9,29 грн
41,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (1)
47,59
Економія: -5,91 грн
41,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (1)
42,67
Економія: -4,26 грн
38,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (2)
42,93
Економія: -4,50 грн
38,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
Всього: упаковка (1)
44,84
Економія: -3,30 грн
41,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
41,50
Економія: -3,88 грн
37,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (2)
42,34
Економія: -4,67 грн
37,67 грн