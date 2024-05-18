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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 3.6 г Ultraprotect - Харків (797928) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
44,74
Економія: -7,09 грн
37,65 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
44,36
Економія: -6,71 грн
37,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (2)
44,85
Економія: -6,70 грн
38,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (1)
45,01
Економія: -7,19 грн
37,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
44,91
Економія: -5,74 грн
39,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
44,24
Економія: -5,58 грн
38,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
44,76
Економія: -7,32 грн
37,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (2)
43,49
Економія: -3,06 грн
40,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (1)
43,42
Економія: -5,77 грн
37,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
43,86
Економія: -4,36 грн
39,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
43,82
Економія: -3,39 грн
40,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Суми, вул. Героїв Крут, 76/1
Всього: упаковка (2)
43,72
Економія: -5,77 грн
37,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (2)
42,14
Економія: -4,42 грн
37,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (3)
51,02
Економія: -9,30 грн
41,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
43,68
Економія: -5,02 грн
38,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (2)
44,10
Економія: -4,76 грн
39,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
50,52
Економія: -8,80 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (2)
43,62
Економія: -5,95 грн
37,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
Всього: упаковка (1)
45,97
Економія: -4,43 грн
41,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (2)
42,92
Економія: -4,49 грн
38,43 грн