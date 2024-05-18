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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм CARMEX SPF-15 туба 10 г зі смаком суниці - Харків (778787) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (5)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (5)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (4)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (4)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (4)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (4)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (8)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (4)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн