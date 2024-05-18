Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм CARMEXЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм CARMEX SPF-15 стік 4.25 г класичний - Харків (778784) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (5)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (5)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (6)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Будь здоровий
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (5)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Всього: упаковка (1)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн