Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм CARMEXЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм CARMEX SPF-15 туба 10 г зі смаком вишні - Київ (778771) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (4)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (4)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (4)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (5)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Будь здоровий
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 94/1
Всього: упаковка (5)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Родини Бунге, 8
Всього: упаковка (1)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (4)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Будь здоровий
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн