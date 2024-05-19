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АВЕН СІКАЛЬФАТ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 10 мл - Львів (764309) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (2)
338,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
308,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
338,55
Економія: -10,16 грн
328,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
308,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
338,55
Економія: -10,16 грн
328,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
308,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
338,51 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
338,55
Економія: -10,16 грн
328,39 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
253,88
Економія: -16,28 грн
237,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
252,16
Економія: -14,56 грн
237,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
322,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
338,52 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (2)
339,00 грн