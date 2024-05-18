АВЕН СІКАЛЬФАТ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 10 мл - Харків (764309) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К