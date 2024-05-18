АВЕН СІКАЛЬФАТ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 10 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (764309) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2