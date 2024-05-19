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АКВАФОР ЗАСПОКОЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 10 мл - Львів (711202) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
196,74 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
247,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
253,10
Економія: -47,29 грн
205,81 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
302,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
220,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
220,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
220,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
257,16
Економія: -41,37 грн
215,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (2)
208,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
196,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (2)
208,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
256,77
Економія: -50,14 грн
206,63 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
302,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (2)
220,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (2)
208,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зелена, 73
Всього: упаковка (1)
302,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (2)
260,14
Економія: -40,47 грн
219,67 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
325,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (2)
234,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
339,80 грн