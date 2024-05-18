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АКВАФОР ЗАСПОКОЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 10 мл - Харків (711202) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (18)
234,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
257,41
Економія: -38,11 грн
219,30 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (6)
234,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
235,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
221,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
257,06
Економія: -50,53 грн
206,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (4)
269,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
284,45
Економія: -45,74 грн
238,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
265,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
254,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (5)
249,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (4)
238,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
239,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
290,19
Економія: -14,29 грн
275,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (4)
249,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
196,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
247,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
248,69 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
256,87
Економія: -24,70 грн
232,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
196,74 грн