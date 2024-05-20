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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "Dr.SANTE" 3.6 г з олією ши - Запоріжжя (702413) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
62,72
Економія: -5,22 грн
57,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (1)
62,04
Економія: -8,49 грн
53,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (2)
59,48
Економія: -6,11 грн
53,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
57,00
Економія: -2,63 грн
54,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (3)
60,43
Економія: -6,45 грн
53,98 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
57,50
Економія: -3,13 грн
54,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
61,28
Економія: -8,04 грн
53,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
56,48
Економія: -2,11 грн
54,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: упаковка (2)
58,07
Економія: -3,70 грн
54,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
56,24
Економія: -1,87 грн
54,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (2)
57,39
Економія: -3,02 грн
54,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (2)
63,45
Економія: -7,74 грн
55,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (2)
58,03
Економія: -3,66 грн
54,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
56,32
Економія: -1,95 грн
54,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
Всього: упаковка (1)
64,33
Економія: -10,42 грн
53,91 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом