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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "Dr.SANTE" 3.6 г з олією ши - Харків (702413) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (1)
61,70
Економія: -8,15 грн
53,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
62,26
Економія: -4,76 грн
57,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
57,69
Економія: -3,32 грн
54,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (2)
58,63
Економія: -5,26 грн
53,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (3)
60,68
Економія: -6,70 грн
53,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
63,79
Економія: -9,88 грн
53,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-Б
Всього: упаковка (1)
60,73
Економія: -7,49 грн
53,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (2)
63,30
Економія: -7,59 грн
55,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (2)
56,15
Економія: -1,78 грн
54,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (2)
56,27
Економія: -1,90 грн
54,37 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
56,57
Економія: -2,20 грн
54,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
61,10
Економія: -7,86 грн
53,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
56,79
Економія: -2,42 грн
54,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: упаковка (2)
57,21
Економія: -2,84 грн
54,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
57,79
Економія: -3,42 грн
54,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
56,97
Економія: -2,60 грн
54,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
Всього: упаковка (1)
64,51
Економія: -10,60 грн
53,91 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом