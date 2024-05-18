Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Полтава, вул. Гожулівська, 26 Всього: упаковка (1) 61,70 Економія: -8,15 грн 53,55 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Полтава, вул. Мазепи Івана, 49 Всього: упаковка (1) 62,26 Економія: -4,76 грн 57,50 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється за 05 хв Графік роботи Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б Всього: упаковка (1) 57,69 Економія: -3,32 грн 54,37 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 05 хв Графік роботи Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П Всього: упаковка (2) 58,63 Економія: -5,26 грн 53,37 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г Всього: упаковка (3) 60,68 Економія: -6,70 грн 53,98 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 35 хв Графік роботи Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28 Всього: упаковка (1) 63,79 Економія: -9,88 грн 53,91 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-Б Всього: упаковка (1) 60,73 Економія: -7,49 грн 53,24 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 05 хв Графік роботи Чернігів, вул. Шевченка, 22 Всього: упаковка (2) 63,30 Економія: -7,59 грн 55,71 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 05 хв Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 18 Всього: упаковка (2) 56,15 Економія: -1,78 грн 54,37 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А Всього: упаковка (2) 56,27 Економія: -1,90 грн 54,37 грн Забронювати

Аптека шар@ Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Паустовського, 6 Всього: упаковка (1) 56,57 Економія: -2,20 грн 54,37 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється за 05 хв Графік роботи Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47 Всього: упаковка (1) 61,10 Економія: -7,86 грн 53,24 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється за 05 хв Графік роботи Одеса, просп. Добровольського, 139 Всього: упаковка (1) 56,79 Економія: -2,42 грн 54,37 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється за 05 хв Графік роботи Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В Всього: упаковка (2) 57,21 Економія: -2,84 грн 54,37 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 35 хв Графік роботи Одеса, вул. Філатова Академіка, 2 Всього: упаковка (1) 57,79 Економія: -3,42 грн 54,37 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:30 Графік роботи Вінниця, вул. Пирогова, 111-А Всього: упаковка (1) 56,97 Економія: -2,60 грн 54,37 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вінниця, шосе Хмельницьке, 75 Всього: упаковка (1) 64,51 Економія: -10,60 грн 53,91 грн Забронювати