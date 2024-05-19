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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "Dr.SANTE" 3.6 г з олією кокоса - Київ (702412) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
61,42
Економія: -7,97 грн
53,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
63,79
Економія: -9,88 грн
53,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
59,52
Економія: -4,90 грн
54,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (1)
56,51
Економія: -2,14 грн
54,37 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом