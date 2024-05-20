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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ L'abbronzato 4.5 г SPF-захист - Одеса (672415) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
54,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
54,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (3)
56,50 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
54,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
53,51
Економія: -7,60 грн
45,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
62,17 грн
Будемо здорові разом
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Лиманка, вул. Зіркова, 46/1-А
Всього: упаковка (3)
56,50 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Миколаїв, пров. Корабелів, 2-И
Всього: упаковка (2)
60,90 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 161/1
Всього: упаковка (2)
60,90 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Захарівка, вул. Одеська, 60-В
Всього: упаковка (4)
56,50 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, просп. Незалежності, 79
Всього: упаковка (2)
56,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
54,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Всього: упаковка (2)
60,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: упаковка (2)
60,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
Всього: упаковка (2)
56,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Всього: упаковка (2)
60,90 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (2)
56,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Всього: упаковка (2)
60,90 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (2)
60,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: упаковка (1)
60,90 грн