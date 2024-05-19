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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ L'abbronzato 4.5 г SPF-захист - Львів (672415) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
62,17 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
54,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
54,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
54,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
53,51
Економія: -7,60 грн
45,91 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Швабська, 37-А
Всього: упаковка (2)
50,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, наб. Слов'янська, 21-А
Всього: упаковка (1)
50,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Хіри Олександра, 9
Всього: упаковка (2)
50,00 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (4)
60,90 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Донцова Дмитра, 1/11
Всього: упаковка (4)
60,90 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Житомир, вул. Покровська, 129
Всього: упаковка (4)
56,50 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 3
Всього: упаковка (4)
51,30 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Клавдієво-Тарасове, вул. Гагаріна Юрія, 2-А/2
Всього: упаковка (2)
60,90 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Всього: упаковка (1)
60,90 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Всього: упаковка (3)
56,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Центральна, 59-Б
Всього: упаковка (2)
60,90 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 122
Всього: упаковка (2)
60,90 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 21
Всього: упаковка (2)
56,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Чайки, вул. Грушевського Михайла, 12
Всього: упаковка (2)
60,90 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
60,90 грн