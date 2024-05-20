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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 4.5 г зимовий догляд - Запоріжжя (644975) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (3)
30,88
Економія: -1,52 грн
29,36 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (5)
31,12
Економія: -2,86 грн
28,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
30,56
Економія: -1,20 грн
29,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 47
Всього: упаковка (1)
31,08
Економія: -1,72 грн
29,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
29,68
Економія: -1,71 грн
27,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 35
Всього: упаковка (4)
30,41
Економія: -1,05 грн
29,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (2)
31,10
Економія: -1,74 грн
29,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
31,57
Економія: -2,77 грн
28,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Соборна, 24
Всього: упаковка (3)
30,84
Економія: -1,48 грн
29,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (4)
30,82
Економія: -1,46 грн
29,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
33,56
Економія: -4,58 грн
28,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (1)
31,17
Економія: -1,81 грн
29,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (3)
31,33
Економія: -1,97 грн
29,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (3)
30,81
Економія: -1,45 грн
29,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (1)
30,89
Економія: -1,53 грн
29,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (2)
30,94
Економія: -1,58 грн
29,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
32,45
Економія: -2,95 грн
29,50 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
34,95 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 2
Всього: упаковка (1)
34,95 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Черняховського, 12
Всього: упаковка (2)
34,95 грн