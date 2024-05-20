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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ чоловічий 4.5 г "Men's Care" - Запоріжжя (644887) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (3)
31,53
Економія: -3,27 грн
28,26 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
Всього: упаковка (1)
32,30
Економія: -3,33 грн
28,97 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (2)
58,90
Економія: -14,32 грн
44,58 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
57,40
Економія: -13,90 грн
43,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
32,38
Економія: -3,44 грн
28,94 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
46,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (3)
35,30
Економія: -3,21 грн
32,09 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Соборна, 57
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Всього: упаковка (3)
43,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Нова Водолага, вул. Кооперативна, 2
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Танкопія, 23
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
33,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Всього: упаковка (1)
33,50 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (1)
36,50 грн