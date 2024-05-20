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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 4.5 г з алое - Запоріжжя (644886) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
38,33
Економія: -2,30 грн
36,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (2)
40,23
Економія: -7,84 грн
32,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (1)
35,51
Економія: -2,36 грн
33,15 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (2)
36,04
Економія: -3,74 грн
32,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (3)
36,51
Економія: -4,14 грн
32,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
45,34
Економія: -7,10 грн
38,24 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (5)
39,92
Економія: -2,22 грн
37,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (2)
40,30
Економія: -9,78 грн
30,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
34,26
Економія: -3,14 грн
31,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
39,62
Економія: -6,03 грн
33,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
35,93
Економія: -4,10 грн
31,83 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Красноград, м-н 3-й, 13
Всього: упаковка (1)
38,50 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (1)
38,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (2)
38,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (2)
38,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
38,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
38,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Всього: упаковка (1)
38,50 грн