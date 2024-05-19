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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 4.5 г з алое - Львів (644886) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
35,86
Економія: -4,03 грн
31,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
40,02
Економія: -6,43 грн
33,59 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
34,32
Економія: -3,20 грн
31,12 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (5)
39,92
Економія: -2,22 грн
37,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (2)
40,30
Економія: -9,78 грн
30,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
45,36
Економія: -7,12 грн
38,24 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (2)
36,31
Економія: -4,01 грн
32,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (1)
35,68
Економія: -2,53 грн
33,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
37,95
Економія: -1,92 грн
36,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (2)
40,49
Економія: -8,10 грн
32,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (3)
37,15
Економія: -4,78 грн
32,37 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Швабська, 37-А
Всього: упаковка (1)
37,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, наб. Слов'янська, 21-А
Всього: упаковка (1)
37,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Хіри Олександра, 9
Всього: упаковка (1)
38,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
Всього: упаковка (7)
39,80 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 2
Всього: упаковка (1)
36,60 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
36,60 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (1)
36,60 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (1)
36,60 грн