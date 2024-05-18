БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 4.5 г з алое - Харків (644886) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 21 аптеці
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Данилевського, 17
Аптека галатея
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Танкопія, 23
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295