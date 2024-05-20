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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 4.5 г гігієнічний - Запоріжжя (644884) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
32,60
Економія: -3,38 грн
29,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (3)
33,00
Економія: -3,78 грн
29,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 21
Всього: упаковка (5)
33,07
Економія: -3,21 грн
29,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
32,00
Економія: -2,84 грн
29,16 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (2)
41,10
Економія: -9,94 грн
31,16 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (5)
36,80
Економія: -5,38 грн
31,42 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (2)
34,11
Економія: -6,46 грн
27,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
33,42
Економія: -4,84 грн
28,58 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 62-А
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Красноград, м-н 3-й, 13
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31-А
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Всього: упаковка (2)
31,50 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Нова Водолага, вул. Кооперативна, 2
Всього: упаковка (2)
31,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шелудьківка, вул. Дружби, 92
Всього: упаковка (5)
38,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (3)
31,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (2)
31,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 17
Всього: упаковка (1)
28,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Всього: упаковка (1)
31,50 грн