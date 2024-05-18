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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 4.5 г гігієнічний - Харків (644884) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Данилевського, 17
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека галатея
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
31,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
Всього: упаковка (1)
29,50 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (3)
31,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (2)
31,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (2)
31,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 17
Всього: упаковка (1)
28,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
Всього: упаковка (2)
31,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Танкопія, 23
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (4)
31,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Всього: упаковка (1)
31,50 грн