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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ флакон 4.5 мл полуниця - Львів (469865) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (2)
41,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
67,00
Економія: -18,73 грн
48,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (9)
34,23 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Короленка, 56
Всього: упаковка (1)
39,80 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Всього: упаковка (1)
41,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (2)
49,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1)
42,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (2)
33,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
Всього: упаковка (1)
36,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
Всього: упаковка (2)
45,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом