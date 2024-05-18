Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69 Всього: упаковка (9) 34,23 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14 Всього: упаковка (2) 67,00 Економія: -18,73 грн 48,27 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Славута, вул. Козацька, 2 Всього: упаковка (2) 41,50 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Харків, просп. Гагаріна, 41/2 Всього: упаковка (1) 42,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 15:00 Графік роботи Харків, вул. Миру, 54/1 Всього: упаковка (1) 36,00 грн

Магнолія Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Харків, вул. Велика Панасівська, 226 Всього: упаковка (1) 41,50 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Харків, вул. 23-го Серпня, 31 Всього: упаковка (1) 33,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Кропивницький, вул. Короленка, 56 Всього: упаковка (1) 39,80 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А Всього: упаковка (2) 33,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б Всього: упаковка (2) 49,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2 Всього: упаковка (2) 45,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Вінниця, вул. Галицького Данила, 50 Всього: упаковка (2) 35,00 грн