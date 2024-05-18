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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ флакон 4.5 мл вишня - Харків (469859) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (10)
34,03 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (2)
44,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Всього: упаковка (2)
37,50 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (3)
44,50 грн
В інших містах:
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
37,00 грн
Аптека
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Подільськ, пл. Базарна, 1-А
Всього: упаковка (1)
51,90 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Вінниця, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом