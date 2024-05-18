БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ флакон 4.5 мл універсальний - Харків (469857) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Сімейна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
Магнолія
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
В інших містах:
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Вінниця, вул. Галицького Данила, 50
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом