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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ флакон 4.5 мл універсальний - Харків (469857) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (9)
34,12 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
Всього: упаковка (1)
34,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Всього: упаковка (3)
45,00 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (2)
28,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (2)
43,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
В інших містах:
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (5)
27,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Вінниця, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Всього: упаковка (1)
36,70 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом