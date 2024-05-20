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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл Гіалуронова кислота - Одеса (440220) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
58,40 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
58,40 грн
Ангеліка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
58,40 грн
Аріанна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
58,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
59,30 грн
В інших містах:
Анкор
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 11
Всього: упаковка (1)
58,50 грн
Ульяна
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
Всього: упаковка (2)
58,40 грн
Лазурна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (2)
58,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 35
Всього: упаковка (1)
44,94
Економія: -6,04 грн
38,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
47,49
Економія: -3,71 грн
43,78 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
47,78
Економія: -3,59 грн
44,19 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -6,89 грн
45,91 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
50,35
Економія: -5,35 грн
45,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1)
50,79
Економія: -5,40 грн
45,39 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (1)
51,41
Економія: -6,00 грн
45,41 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
45,82
Економія: -2,35 грн
43,47 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
47,87
Економія: -3,98 грн
43,89 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
52,77
Економія: -5,54 грн
47,23 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (1)
50,84
Економія: -5,47 грн
45,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
45,61
Економія: -4,60 грн
41,01 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 40
Всього: упаковка (1)
47,00
Економія: -4,61 грн
42,39 грн