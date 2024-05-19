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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл Гіалуронова кислота - Львів (440220) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
42,35
Економія: -4,09 грн
38,26 грн
В інших містах:
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
54,40 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
51,50
Економія: -1,54 грн
49,96 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
43,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
45,61
Економія: -4,60 грн
41,01 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 40
Всього: упаковка (1)
47,00
Економія: -4,61 грн
42,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Всього: упаковка (1)
68,70
Економія: -16,68 грн
52,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
69,50
Економія: -16,90 грн
52,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 35
Всього: упаковка (1)
44,94
Економія: -6,04 грн
38,90 грн
Аріанна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
58,40 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
58,40 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
58,40 грн
Анкор
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 11
Всього: упаковка (1)
58,50 грн
Ангеліка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
58,40 грн
Ульяна
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
Всього: упаковка (2)
58,40 грн
Лазурна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (2)
58,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
47,49
Економія: -3,71 грн
43,78 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
47,78
Економія: -3,59 грн
44,19 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
45,82
Економія: -2,35 грн
43,47 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
50,35
Економія: -5,35 грн
45,00 грн