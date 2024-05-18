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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл Гіалуронова кислота - Дніпро (Дніпропетровськ) (440220) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
51,90
Економія: -6,90 грн
45,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
48,00
Економія: -3,81 грн
44,19 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1)
50,46
Економія: -5,07 грн
45,39 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
46,65
Економія: -3,18 грн
43,47 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
53,80
Економія: -7,89 грн
45,91 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
49,33
Економія: -5,44 грн
43,89 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
53,25
Економія: -6,02 грн
47,23 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (1)
52,36
Економія: -6,99 грн
45,37 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (1)
49,99
Економія: -4,58 грн
45,41 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
47,31
Економія: -3,53 грн
43,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 35
Всього: упаковка (1)
44,82
Економія: -5,92 грн
38,90 грн
Аріанна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
58,40 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
69,50
Економія: -16,90 грн
52,60 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
58,40 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
58,40 грн
Ангеліка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
58,40 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Всього: упаковка (1)
68,70
Економія: -16,68 грн
52,02 грн
Анкор
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 11
Всього: упаковка (1)
58,50 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 40
Всього: упаковка (1)
45,76
Економія: -3,37 грн
42,39 грн
Ульяна
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
Всього: упаковка (2)
58,40 грн