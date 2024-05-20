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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл Антигерпес - Запоріжжя (440219) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
59,00
Економія: -11,00 грн
48,00 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (2)
52,57
Економія: -5,40 грн
47,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (1)
50,10
Економія: -3,01 грн
47,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Всього: упаковка (1)
54,82
Економія: -12,62 грн
42,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (1)
50,75
Економія: -7,86 грн
42,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (1)
51,21
Економія: -8,27 грн
42,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
48,52
Економія: -5,65 грн
42,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (3)
42,19
Економія: -2,63 грн
39,56 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (2)
51,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
49,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (4)
48,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (5)
49,30 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
51,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (5)
51,80 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
51,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
51,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (2)
48,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (2)
48,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 133
Всього: упаковка (1)
48,50 грн