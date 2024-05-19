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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл Антигерпес - Львів (440219) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Куликів, пл. Незалежності, 6-А
Всього: упаковка (1)
73,00
Економія: -30,80 грн
42,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: упаковка (1)
46,11
Економія: -3,91 грн
42,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Грушевського Михайла, 65
Всього: упаковка (1)
51,87
Економія: -4,61 грн
47,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
47,11
Економія: -4,34 грн
42,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
Всього: упаковка (1)
52,43
Економія: -5,22 грн
47,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Всього: упаковка (2)
50,53
Економія: -3,29 грн
47,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: упаковка (1)
51,77
Економія: -4,66 грн
47,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (3)
55,36
Економія: -8,30 грн
47,06 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
61,80
Економія: -14,99 грн
46,81 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
48,50
Економія: -5,44 грн
43,06 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (3)
48,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
54,38
Економія: -7,61 грн
46,77 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
62,50
Економія: -15,18 грн
47,32 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бородіно, вул. Лісна, 9-А
Всього: упаковка (3)
51,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (3)
52,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (3)
40,98
Економія: -1,42 грн
39,56 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Утконосівка, вул. Миру, 29
Всього: упаковка (1)
51,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (5)
51,80 грн