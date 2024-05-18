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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл Антигерпес - Харків (440219) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
47,54
Економія: -4,67 грн
42,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (1)
51,18
Економія: -8,29 грн
42,89 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (1)
51,15
Економія: -8,21 грн
42,94 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (2)
52,71
Економія: -5,54 грн
47,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Всього: упаковка (1)
54,82
Економія: -12,62 грн
42,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (1)
51,40
Економія: -4,31 грн
47,09 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
59,00
Економія: -11,00 грн
48,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (3)
41,68
Економія: -2,12 грн
39,56 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
62,50
Економія: -15,18 грн
47,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
52,63
Економія: -5,86 грн
46,77 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
48,50
Економія: -5,44 грн
43,06 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
61,80
Економія: -14,99 грн
46,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (3)
54,09
Економія: -7,03 грн
47,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: упаковка (1)
51,33
Економія: -4,22 грн
47,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Всього: упаковка (2)
50,56
Економія: -3,32 грн
47,24 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (2)
51,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (4)
48,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
49,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (5)
49,30 грн