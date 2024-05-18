БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл Антигерпес - Харків (440219) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, просп. Байрона, 23/1
В інших містах:
Аптека шар@
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Харків, просп. Олександрівський, 81
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Подорожник
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Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Аптека низьких цін
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Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Фармація
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Всього: упаковка (1)
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Київ, шосе Харківське, 144-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Южне, просп. Миру, 19-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б