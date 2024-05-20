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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл зволожуючий - Одеса (440217) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Віталіна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Ангеліка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Аріанна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
43,80 грн
В інших містах:
Ульяна
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
Всього: упаковка (2)
51,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
36,88
Економія: -2,24 грн
34,64 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (3)
38,17
Економія: -4,21 грн
33,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (1)
41,60
Економія: -6,68 грн
34,92 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Миколаїв, пров. Корабелів, 2-И
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 161/1
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Захарівка, вул. Одеська, 60-В
Всього: упаковка (2)
52,40 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, просп. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
43,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Всього: упаковка (2)
43,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: упаковка (2)
56,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
Всього: упаковка (1)
43,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (2)
56,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: упаковка (2)
56,40 грн