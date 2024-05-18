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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл зволожуючий - Харків (440217) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (3)
37,99
Економія: -4,03 грн
33,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
37,51
Економія: -2,87 грн
34,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (1)
41,31
Економія: -6,39 грн
34,92 грн
Аріанна
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Віталіна
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Ангеліка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Ульяна
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
Всього: упаковка (2)
51,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: упаковка (2)
56,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: упаковка (2)
56,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Всього: упаковка (1)
52,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Всього: упаковка (1)
52,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
Всього: упаковка (1)
43,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (2)
56,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Всього: упаковка (2)
43,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Канів, вул. Енергетиків, 2-Б
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 2
Всього: упаковка (1)
43,80 грн