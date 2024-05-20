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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл вишня - Запоріжжя (314938) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
27,85
Економія: -1,09 грн
26,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
33,53
Економія: -3,64 грн
29,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (1)
39,06
Економія: -6,35 грн
32,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
28,35
Економія: -1,59 грн
26,76 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (2)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (3)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (6)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (4)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (3)
37,10 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (3)
39,40 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (3)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
39,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 133
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (3)
37,20 грн