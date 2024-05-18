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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл вишня - Дніпро (Дніпропетровськ) (314938) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
27,97
Економія: -1,21 грн
26,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
33,16
Економія: -3,27 грн
29,89 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (1)
39,01
Економія: -6,30 грн
32,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
27,67
Економія: -0,91 грн
26,76 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (2)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (3)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (6)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (4)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (3)
37,10 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (3)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (3)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
39,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Палія Семена, 133
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (2)
37,10 грн