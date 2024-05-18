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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл банан - Дніпро (Дніпропетровськ) (314937) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (5)
32,20
Економія: -3,41 грн
28,79 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (2)
35,09
Економія: -3,91 грн
31,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (2)
38,85
Економія: -6,27 грн
32,58 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (3)
37,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
32,53
Економія: -2,66 грн
29,87 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (5)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (3)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (4)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
37,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Всього: упаковка (2)
32,45
Економія: -2,16 грн
30,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (1)
35,27
Економія: -5,69 грн
29,58 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (3)
37,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
37,20 грн