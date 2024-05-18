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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл кокос - Харків (310566) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
37,09
Економія: -4,36 грн
32,73 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (1)
39,01
Економія: -6,30 грн
32,71 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (4)
35,57
Економія: -4,39 грн
31,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
32,20
Економія: -3,41 грн
28,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
31,53
Економія: -2,76 грн
28,77 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
32,52
Економія: -2,65 грн
29,87 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аріанна
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
40,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (2)
37,10 грн