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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл кола - Одеса (310565) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (2)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
34,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (2)
37,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
Всього: упаковка (5)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (2)
34,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
39,59
Економія: -5,85 грн
33,74 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 12
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (3)
37,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (2)
37,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (2)
38,49
Економія: -4,62 грн
33,87 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Всього: упаковка (1)
30,90 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (2)
34,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 19/1
Всього: упаковка (1)
33,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (3)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (5)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (2)
31,40 грн