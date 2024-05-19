Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл кола - Львів (310565) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (4)
33,25
Економія: -3,27 грн
29,98 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
31,86
Економія: -1,99 грн
29,87 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (2)
31,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (3)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Всього: упаковка (1)
30,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (2)
34,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (2)
37,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (2)
38,49
Економія: -4,62 грн
33,87 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (2)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
Всього: упаковка (5)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
34,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (2)
37,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (2)
34,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 19/1
Всього: упаковка (1)
33,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
39,59
Економія: -5,85 грн
33,74 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 12
Всього: упаковка (1)
37,20 грн