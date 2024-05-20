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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл безбарвний - Запоріжжя (310564) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
35,61
Економія: -2,29 грн
33,32 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (4)
32,11
Економія: -3,32 грн
28,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (3)
33,17
Економія: -3,69 грн
29,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
34,00
Економія: -4,37 грн
29,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (3)
35,17
Економія: -3,99 грн
31,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (1)
34,46
Економія: -3,35 грн
31,11 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
36,93
Економія: -4,28 грн
32,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
31,77
Економія: -2,41 грн
29,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (4)
27,31
Економія: -1,53 грн
25,78 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (2)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (3)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (5)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (1)
37,60 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (5)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
37,20 грн