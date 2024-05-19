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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл безбарвний - Львів (310564) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
27,65
Економія: -1,75 грн
25,90 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
31,84
Економія: -3,85 грн
27,99 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
51,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Грушевського Михайла, 65
Всього: упаковка (1)
37,27
Економія: -3,31 грн
33,96 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (2)
43,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
Всього: упаковка (1)
31,70
Економія: -2,35 грн
29,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (4)
47,42 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Всього: упаковка (1)
54,70
Економія: -13,30 грн
41,40 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (2)
37,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
34,44
Економія: -4,82 грн
29,62 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
Всього: упаковка (1)
53,50
Економія: -12,99 грн
40,51 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (2)
63,60
Економія: -15,45 грн
48,15 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
61,00
Економія: -14,83 грн
46,17 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (3)
35,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бородіно, вул. Лісна, 9-А
Всього: упаковка (3)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (6)
40,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
31,85
Економія: -2,49 грн
29,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (4)
27,05
Економія: -1,27 грн
25,78 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (3)
37,10 грн