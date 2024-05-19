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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл безбарвний - Київ (310564) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Всього: упаковка (1)
54,70
Економія: -13,30 грн
41,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (4)
47,42 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (2)
63,60
Економія: -15,45 грн
48,15 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
61,00
Економія: -14,83 грн
46,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
34,44
Економія: -4,82 грн
29,62 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
Всього: упаковка (1)
53,50
Економія: -12,99 грн
40,51 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (3)
35,00 грн
Екостатус
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дегтярівська, 9
Всього: упаковка (3)
64,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (4)
27,48
Економія: -1,70 грн
25,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
31,59
Економія: -2,23 грн
29,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Батуринська, 1-А
Всього: упаковка (1)
34,29
Економія: -4,00 грн
30,29 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (2)
43,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (1)
34,41
Економія: -3,30 грн
31,11 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (2)
37,20 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
51,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
Всього: упаковка (1)
31,78
Економія: -2,43 грн
29,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
34,65
Економія: -5,02 грн
29,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (3)
33,29
Економія: -3,81 грн
29,48 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (4)
32,35
Економія: -3,56 грн
28,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
36,52
Економія: -3,87 грн
32,65 грн