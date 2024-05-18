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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл безбарвний - Харків (310564) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
37,18
Економія: -4,53 грн
32,65 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
Всього: упаковка (3)
40,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (3)
35,57
Економія: -4,39 грн
31,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (1)
34,41
Економія: -3,30 грн
31,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (3)
33,29
Економія: -3,81 грн
29,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
34,65
Економія: -5,02 грн
29,63 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (4)
32,20
Економія: -3,41 грн
28,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Конотоп, вул. Батуринська, 1-А
Всього: упаковка (1)
34,29
Економія: -4,00 грн
30,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
35,21
Економія: -1,89 грн
33,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (4)
27,48
Економія: -1,70 грн
25,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
31,59
Економія: -2,23 грн
29,36 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (3)
35,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
61,00
Економія: -14,83 грн
46,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
33,33
Економія: -3,71 грн
29,62 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (2)
63,60
Економія: -15,45 грн
48,15 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
Всього: упаковка (1)
53,50
Економія: -12,99 грн
40,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (4)
47,42 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Всього: упаковка (1)
54,70
Економія: -13,30 грн
41,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (2)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (3)
37,10 грн